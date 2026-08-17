Экспертиза одобрила проект новостроек в Завокзальном районе Екатеринбурга

Положительное заключение экспертизы получил екатеринбургский застройщик по проекту застройки в Завокзальном районе на участке предприятия «Машпродукция» в районе в границах ул. Тагильская — Армавирская — Завокзальная — Артинская — Майкопская - п. Книжный. Там планируют построить комплекс домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

Как ранее сообщалось на сайте городской администрации, на территории планируют построить жилые дома до 25 этажей общей площадью 240 тыс. кв. м. Расчетная численность населения составит 8 тыс. человек.

«Уральское управление строительной экспертизы-Е» дало положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Застройщиком выступает компания ООО СЗ «Стройатом-М», зарегистрированная в 2001 году. Единственным учредителем и директором фирмы является Людмила Жабреева. Она также связана со структурой застройщика «Фортис Девелопмент».

Ранее в администрации Екатеринбурга заявляли, что в квартале планируют построить два детских сада общей вместимостью 450 мест, а также школу на 1125 мест.

Отметим, что Завокзальный район активно развивается: редевелопментом промзоны занимаются группы «ПИК», «Ривьера-Инвест» и компания бизнесмена Андрея Гавриловского. Ранее ГК «Практика» выкупила участок за 10 млн руб. в рамках комплексного развития территорий (КРТ).