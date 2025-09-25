«Практика» купила участок под КРТ в Завокзальном за 10 млн рублей

Компания застройщика «Практика» — «Екатнеострой» выкупила участок под комплексное развитие территорий (КРТ) в границах улиц Майкопской — Армавирской — Подгорной за 10 млн руб., следует из протокола торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Начальная цена за участок площадью 59,2 тыс. кв. м составляла 716 тыс. руб., но в ходе торгов выросла до 10,06 млн руб. Помимо компании «Практики» в торгах участвовала компания «Ривьера-инвест-екб».

На сегодняшний день на участке расположены 13 зданий, два из них признаны аварийными. Самая высокая постройка на территории под снос — пятиэтажное общежитие. Проект предусматривает строительство до 58 тыс. кв. м недвижимости на гектар. Помимо жилых домов компания возведет детский сад на 250 мест, а также разработает проектную документацию для нового корпуса школы №119 и безвозмездно передаст ее администрации города. В рамках обязательств также предусмотрено создание спортивного объекта. Срок реализации проекта — 11 лет.

«Для нас проекты комплексного развития территорий — это часть последовательной стратегии. Мы рассматриваем их как инструмент системного обновления города: вместе с жилыми пространствами создаются детские сады, школы, спортивные объекты,— прокомментировали в пресс-службе компании. — Уверены, что механизм КРТ станет одним из ключевых драйверов качественного преобразования городской среды в России».

В портфеле компании есть проекты КРТ в границах улиц Патриса Лумумбы — Мусоргского — Газорезчиков и на Эльмаше в границах улиц Бабушкина – Корепина – Стачек. Кроме того, девелопер готовит проекты в центральных районах Кемерово, Кургана и Томска.

Мария Игнатова