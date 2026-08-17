Финал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли» пройдет в Воронеже

В 2027 году Воронежская область выступит площадкой для проведения финала VII сезона всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли». Об этом сообщили в облправительстве после завершения финальных мероприятий предыдущего сезона конкурса в Саратове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Кузнецов (справа) на финале конкурса в Саратове

Фото: сайт правительства Воронежской области Константин Кузнецов (справа) на финале конкурса в Саратове

Фото: сайт правительства Воронежской области

В церемонии передачи эстафеты поучаствовал зампред регионального правительства Константин Кузнецов, курирующий строительный блок. Господин Кузнецов отметил, что у чиновников от «простого перекладывания бумажек ничего не получится».

«Нужно убирать бумажный оборот документов, чтобы напрямую работать с заказчиком и подрядчиком. С подрядчиками мы работали: у них есть каски с GPS-датчиками, возможность отследить на дроне, оцифровать и померить количество привезенного материала, объем изъятого из земли грунта. Это ускоряет строительный процесс, это ваша прибыль»,— сказал зампред облправительства.

Константин Кузнецов также добавил, что, по его мнению, сейчас «строят по допотопным технологиям» и что ему бы хотелось, чтобы «через 15 и более лет мы стали использовать полноценно технологический потенциал, современные материалы и ушли бы от стоечно-балочной системы».

Отмечается, что по итогам шестого сезона «Лидеров строительной отрасли» победителями стали 50 участников: 44 финалиста, продемонстрировавших управленческие компетенции, и шесть участников со спецпризом партнеров конкурса. Церемонию награждения приурочили к 70-летию Дня строителя.

В июне «Ъ-Черноземье» сообщал, что строительная отрасль Воронежской области за год потеряла 13% работников. При этом объем ввода жилья в 2026 году ожидается на уровне 1,5 млн кв. м против 1,9 млн кв. м годом ранее.

Как эксперты оценили глубину кризиса в строительной отрасли — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов