Строительная отрасль Воронежской области за год потеряла 13% работников

Численность работающих в строительной отрасли Воронежской области с начала текущего года сократилась примерно на 13%, практически нивелировав прошлогодний рост на 13,5%. При этом объем ввода жилья в 2026 году ожидается на уровне 1,5 млн кв. м против 1,9 млн кв. м годом ранее, сообщил на заседании Отраслевого центра компетенций при Минстрое министр строительства региона Артур Кулешов.

«К сожалению, на ближайшие три года объемы социального строительства и капитального ремонта снижены. Связано это с тем, что прогнозируется дефицит бюджета. По всей стране сейчас объемы бюджетного финансирования на эти цели объективно снижаются», — сказал министр и резюмировал, что в текущих экономических условиях повышение производительности труда «эволюционно выходит на первое место».

По его словам, по итогам 2025 года в регионе было построено и введено 34 социальных объекта, из них пять объектов здравоохранения (поликлиники и больницы), восемь объектов образования (три школы и пять детских садов), шесть спортивных объектов и 15 объектов газоснабжения для национальной безопасности. Капремонт выполнен на 183 объектах, включая 51 школу и детский сад, 34 объекта здравоохранения, 36 учреждений культуры, 18 спортивных объектов, 17 объектов соцзащиты и 26 административных зданий (прежде всего районные центры).

О том, как эксперты оценили глубину кризиса в строительной отрасли — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова