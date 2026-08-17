Экс-директора «ТНС энерго» Аржанова приговорили к 18 годам

Бывшего гендиректора холдинга «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима, как и просило гособвинение, и штрафу 850 млн руб. за мошенничество и организацию преступного сообщества. Суд также запретил ему занимать руководящие посты в коммерческих организациях, сообщило «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший генеральный директор «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов во время заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Бывший генеральный директор «ТНС энерго» Дмитрий Аржанов во время заседания суда

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», уголовное дело в отношении нижегородского миллиардера связано с выводом средств клиентов «ТНС энерго» и «ТНС энерго Нижний Новгород» в 2011-2020 годах. Суд посчитал доказанным, что топ-менеджеры вместо расплаты с поставщиком вывели 15 млрд руб. в другие компании, в том числе на Кипре.

Подсудимый вину не признал.