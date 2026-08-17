Гендиректор «Почты России» выступил за сохранение конкуренции на рынке
Гендиректор «Почты России» Михаил Волков в интервью «Ъ» заявил, что компания никогда не просила для себя «каких-то специальных преференций», и выступил за сохранение конкуренции на рынке. При этом он отметил, что вопросы, связанные с безопасностью перемещаемых вложений, идентификацией получателей и отправителей возложены только на «Почту», что отличает ее от других коммерческих игроков. Если эти требования важны, то было бы справедливо распространить их на всех участников рынка, считает он.
По словам господина Волкова, различия также остаются в вопросе привлечения к работе самозанятых. Из-за закона о соблюдении тайны почтовой связи в отделениях «Почты» сейчас могут работать только штатные сотрудники почтового оператора. «Одна из самых обсуждаемых тем — использование режима самозанятых и ограничения в этом вопросе для "Почты", что создает неравную фискальную нагрузку. Вопрос требует серьезного внимания и обсуждения, он затрагивает огромное количество людей, в том числе на рынке логистики, а не только электронной коммерции»,— убежден гендиректор «Почты».
Подробнее читайте в интервью «Ъ» с гендиректором «Почты России».
Михаил Волков занял должность генерального директора АО «Почта России» в декабре 2022 года, сменив Максима Акимова. До этого он работал заместителем гендиректора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле с сентября 2017 года, а с 2021 года возглавлял ООО «Спортивные лотереи», распространяющее «Национальную лотерею».
В марте 2026 года бизнес, включая «Опору России», пытался добиться смягчения законопроекта о поддержке «Почты России», который предусматривал ужесточение требований к другим операторам доставки, включая увеличение стоимости лицензий и требование по собственным средствам. Однако к маю 2026 года Минцифры отказалось от введения платных лицензий для других операторов доставки и от требования для маркетплейсов открывать ПВЗ в отделениях «Почты России», посчитав, что такой подход создаст заградительные барьеры для малых и средних перевозчиков и может привести к монополизации рынка.