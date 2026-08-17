Гендиректор «Почты России» выступил за сохранение конкуренции на рынке

Гендиректор «Почты России» Михаил Волков в интервью «Ъ» заявил, что компания никогда не просила для себя «каких-то специальных преференций», и выступил за сохранение конкуренции на рынке. При этом он отметил, что вопросы, связанные с безопасностью перемещаемых вложений, идентификацией получателей и отправителей возложены только на «Почту», что отличает ее от других коммерческих игроков. Если эти требования важны, то было бы справедливо распространить их на всех участников рынка, считает он.

По словам господина Волкова, различия также остаются в вопросе привлечения к работе самозанятых. Из-за закона о соблюдении тайны почтовой связи в отделениях «Почты» сейчас могут работать только штатные сотрудники почтового оператора. «Одна из самых обсуждаемых тем — использование режима самозанятых и ограничения в этом вопросе для "Почты", что создает неравную фискальную нагрузку. Вопрос требует серьезного внимания и обсуждения, он затрагивает огромное количество людей, в том числе на рынке логистики, а не только электронной коммерции»,— убежден гендиректор «Почты».

Подробнее читайте в интервью «Ъ» с гендиректором «Почты России».