«Интерфакс»: «Почта России» захотела открывать в отделениях ПВЗ маркетплейсов

«Почта России» предложила разрешить самозанятым работать в своих отделениях, так как это позволит открыть в них пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов. Такая инициатива обсуждалась в мае на встрече с представителями Минэкономразвития, Минцифры и АНО «ФЦК», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Сейчас сотрудники отделений «Почты России» могут выдавать заказы с маркетплейсов, но размещать ПВЗ нельзя из-за необходимости соблюдать тайну почтовой связи, пояснил собеседник агентства. По его словам, участники майской встречи посчитали, что инициатива требует тщательной проработки.

В июле президент России подписал закон о поддержке «Почты России». Документ предполагает появление у «Почты России» новых источников финансирования. Компании разрешат привлекать юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) для работы с почтовыми сообщениями и размещать рекламу на платежных документах. Также у физлиц и компаний появятся электронные почтовые ящики для получения писем от госорганов и Банка России.