Школу за 4 млрд в Курске не запустят в 2026 году из-за подрядчика

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 17 августа сообщил, что «Школу будущего» на проспекте Плевицкой в областном центре в 2026 году не запустят — подрядчик не справляется с объемом работ. Вопрос обсуждался на еженедельном совещании в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна Фото: из Telegram-канала Александра Хинштейна

«Школа строится в рамках концессии с ВЭБ.РФ. По согласованию с коллегами пришли к решению, что для гарантированного ввода объекта срок нужно передвинуть на следующий год»,— заявил господин Хинштейн.

О строительстве школы на 1,6 тыс. мест на проспекте Плевицкой в 2022-м заявил бывший губернатор Курской области Роман Старовойт. Тогда планировалось запустить учебное заведение в конце 2024-го. Однако концессионер школы ООО «Прошкола» (проект ВЭБ.РФ) заявил о трудностях из-за режима ЧС. В частности, речь шла об отказе ряда бригад работать в регионе. Александр Хинштейн пояснял, что также это было связано с нехваткой финансирования: объект в процессе подорожал с 2,4 до 4,8 млрд руб. Работы были остановлены. Глава региона обратился за помощью к председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову, госкорпорация взяла на себя разницу между озвученными цифрами, после чего подрядчик вновь вышел на объект. Курские власти при этом скорректировали смету и снизили стоимость школы до 4,3 млрд руб.

Планируемая площадь самого современного учебного учреждения в регионе составляет 40 тыс. кв. м. В конце прошлого года господин Хинштейн анонсировал завершение строительства «мегашколы» в декабре 2026-го, а также высказывал надежду, что «больше ни с какими трудностями по стройке не столкнутся и подрядчик выполнит все обязательства по контракту».

По данным Rusprofile, ООО «Прошкола» основано в ноябре 2017 года, зарегистрировано в Москве и специализируется на денежном посредничестве. С октября 2024-го генеральным директором назначен Александр Чеботарев. Единственным учредителем выступает закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Образовательные проекты», управляет которым ВЭБ.РФ. Уставный капитал организации составляет 570,1 млн руб. Финансовые показатели ООО «Прошкола» за 2025 год демонстрируют стремительный рост выручки при значительном убытке. Выручка составила 693,9 млн руб., увеличившись в 2,8 раза по сравнению с 2024-м (182,7 млн). Однако убыток вырос до 635,3 млн руб., что более чем вдвое превышает показатель предыдущего года (239 млн).

Денис Данилов