Зарубежные СМИ: Как прошли переговоры США с «Хамасом» в Египте?

«Хамас» готов перейти ко второму этапу мирного плана Трампа — разоружению. Но только после того, как Израиль перестанет атаковать сектор Газа. Переговоры с представителями палестинского движения состоялись в Египте. Их провел зять американского президента Джаред Кушнер. Его позицию приводит издание Axios. По словам Кушнера, Израиль требует реальных шагов и не верит, что «Хамас» действительно разоружается. СМИ отмечают, что встреча проходила на фоне новых атак ЦАХАЛа на сектор Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Suhaib Salem / Reuters Фото: Suhaib Salem / Reuters

Джаред Кушнер встретился с лидерами «Хамаса» впервые с октября 2026 года, когда было подписано мирное соглашение. Axios отмечает высокий статус собравшихся за столом переговоров: это спецкоординатор ООН Николай Младенов, бывший премьер Великобритании Тони Блэр и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. «Хамас» представлял политический лидер Халиль аль Хайя. Также присутствовали глава египетской разведки, катарский дипломат и турецкий чиновник. Посредники добиваются начала утилизации вооружений и инфраструктуры «Хамаса» в Газе. В ответ Израиль должен ускорить гуманитарные поставки в сектор. А после запуска этого процесса можно будет говорить о следующих шагах: допуске международных сил стабилизации, восстановлении района Рафаха и выводе израильских подразделений из Газы.

По информации The Times of Israel, «Хамас» согласился выполнять условия плана только после публичного заявления премьера Биньямина Нетаньяху о готовности и с его стороны соблюдать все пункты. Представители палестинского движения обратились к Совету мира с просьбой «принудить» Израиль сделать это.

Лидеры группировки настаивают на составлении четкого графика, уточняет арабский новостной портал «АльХадат». При этом особо подчеркивается роль Трампа в разработке дорожной карты. Израиль же, напротив, недоволен требованием Вашингтона прекратить целенаправленные убийства боевиков «Хамаса» в Газе, считая, что это даст палестинцам время для восстановления сил. А последний вариант плата Трампа по прекращению войны Нетаньяху и вовсе назвал неприемлемым.

Его условия напоминает Reuters: это поэтапное разоружение боевых группировок. С израильской стороны — полный вывод войск. Управление сектором передается Национальному комитету, который состоит из палестинских технократов. Ни одна фракция «Хамаса» вмешиваться в его работу не должна. Ключевой элемент — передача оружия под контроль этого комитета. Но стороны расходятся в очередности этих шагов. Израиль требует разоружения палестинцев до отвода солдат, а «ХАмас» настаивает, что сначала противники должны уйти с территории сектора и начать выполнять свои гуманитарные обязательства.

План зашел в тупик, резюмирует The New York Times. После египетских переговоров Кушнер направляется на встречу с Биби.