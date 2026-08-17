СВР: захваченное ВСУ российское оружие завозят в Венесуэлу для провокаций

Спецслужба одной из западных стран в координации с Украиной планирует обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике, утверждает Служба внешней разведки (СВР). В СВР заявили, что «евро-атлантические элиты» ведут информационную войну против России с самого начала военного конфликта на Украине.

Согласно пресс-релизу СВР, на территории упомянутых трех стран завозят вооружение российского производства, захваченное в ходе СВО. Параллельно с этим якобы готовят фейковые аудио- и видеоматериалы, подтверждающие передачу россиянами оружия латиноамериканцам через посредников.

«Данный массив (материалов.— "Ъ") предполагается подкрепить фальшивой документацией... Режиссеры провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада»,— убеждены в СВР.

Директор СВР Сергей Нарышкин говорил, что оружие из зоны военных действий на Украине попадает в том числе к международным террористическим группировкам. В июне СВР обвинила Украину в сотрудничестве с наркокартелями Мексики.