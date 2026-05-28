Нарышкин: оружие с Украины свободно гуляет по Европе

Оружие из зоны военных действий на Украине попадает в том числе к международным террористическим группировкам, утверждает директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, украинские власти периодически угрожают «отдельным европейским политикам, которые отказываются изымать деньги из национальных бюджетов и бросать их в украинскую черную дыру».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«Оружие c украинского театра военных действий свободно гуляет по Европе, оказываясь в том числе в распоряжении международных террористических группировок»,— сказал господин Нарышкин на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности (цитата по ТАСС).

Глава ФСБ Александр Бортников назвал Украину крупнейшим в Европе центром контрабанды оружия. Европол еще в 2022 году выявил признаки «организованной контрабанды оружия» с Украины. По данным организации, преступники вывозят в Европу «значительное количество огнестрельного оружия и боеприпасов». Еврокомиссия планировала создать центр борьбы с контрабандой оружия с Украины. В мае этого года Польша представила план по борьбе с нелегальным трафиком оружия с Украины.