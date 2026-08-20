Заглянуть за пропуски

Ученые разработали метод машинного обучения для восстановления пропущенных или скрытых данных в сложных динамических системах, описывающих климатические изменения и биологические процессы. Новый подход превзошел по точности все современные аналоги, сократив ошибки в предсказании «упущенных» данных в десятки раз.

Благодаря этому технология будет полезна при обработке медицинских сигналов, прогнозировании погоды и экономических процессов. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Авторы исследования демонстрируют схему работы разработанного метода машинного обучения

Фото: Никита Кулагин / из архива НИИ прикладного ИИ и цифровых решений РЭУ имени Г. В. Плеханов Авторы исследования демонстрируют схему работы разработанного метода машинного обучения

Фото: Никита Кулагин / из архива НИИ прикладного ИИ и цифровых решений РЭУ имени Г. В. Плеханов

Во многих отраслях науки ученым приходится анализировать большие объемы сложных данных. Например, климатологи выявляют закономерности в многолетних погодных записях и по ним прогнозируют возможность экстремальных погодных явлений в будущем. Врачи по записям ЭЭГ (электроэнцефалограммы) находят нарушения в работе мозга. Однако часто в подобных наборах данных есть пропуски и искажения, связанные со сбоем в показаниях метеостанций, «шумами» при записи мозговой активности или вовсе потерей значений. Чтобы такую неполную информацию можно было использовать для прогнозирования, нужны алгоритмы, способные корректно восстанавливать утраченные данные.

Существующие инструменты, в том числе новейшие нейросети, пока недостаточно хорошо справляются с этой задачей из-за того, что процессы, которые нужно описать (изменения в погоде, активность нервных клеток и другие), очень изменчивы, причем часто на разных временных масштабах, поэтому их сложно анализировать.

Ученые из Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского и Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова (Москва) в рамках междисциплинарного проекта РНФ, выполняемого в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (Москва), разработали метод машинного обучения NGRC-MDS, способный справиться с этой проблемой.

За основу авторы взяли алгоритм резервуарных вычислений нового поколения (NG-RC) — очень быструю и экономичную с точки зрения вычислений нейросеть, которую уже используют для прогнозирования. Однако существующая версия NG-RC плохо справляется с анализом неполных данных. Дело в том, что этот алгоритм ищет закономерности в существующей информации на строго определенных временных интервалах.

«Представим, что для предсказания погоды он рассматривает данные с интервалом десять минут. Но в реальности погода меняется не так постоянно: есть быстрые процессы (резкие порывы ветра) и очень медленные (плавные изменения атмосферного давления). Поэтому одинаковый шаг в десять минут позволит отлично уловить быстрые изменения, но совершенно бесполезен для понимания длительных»,— рассказывает участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Артем Бадарин, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений РЭУ им. Г. В. Плеханова, ведущий научный сотрудник Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.

С помощью математических инструментов авторы усовершенствовали работу модели так, чтобы она не просто «считывала» равномерные шаги во времени, а анализировала структуру всех данных и выделяла в них ключевые периоды изменений — от самых быстрых до самых медленных. В результате алгоритм смог, меняя масштаб наблюдений, подбирать индивидуальные отрезки времени в прошлом, которые лучше всего помогают предсказать будущее состояние системы.

Ученые проверили эффективность разработки на трех классических моделях, описывающих поведение сложных систем: нейронов, атмосферы и популяций живых организмов. Новый метод превзошел по точности все современные алгоритмы-аналоги, используемые для восстановления неполных данных, и позволил сократить ошибку при прогнозировании в десятки раз.

«Предложенная технология открывает путь к надежному прогнозированию экстремальных погодных явлений в климатологии, раннему предупреждению эпилептических приступов по ЭЭГ в медицине и предсказанию рыночных кризисов в экономике — там, где данные обычно многомасштабны и зашумлены и при этом критически важна каждая секунда предсказания. В дальнейшем мы планируем развивать этот метод для анализа макроэкономических процессов совместно с коллегами из ВЭБ.РФ, а также исследовать применимость данного алгоритма для медицинской диагностики с нашими клиническими партнерами — Национальным медико-хирургическим центром им. Н. И Пирогова, Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России, Пловдивским медицинским университетом и другими»,— подводит итог участник проекта, поддержанного грантом РНФ, Александр Храмов, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН, директор Научно-исследовательского института прикладного искусственного интеллекта и цифровых решений РЭУ, главный научный сотрудник Саратовского государственного университета.

Подготовлено при поддержке Российского Научного фонда