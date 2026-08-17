В Wildberries рассказали о помощи сотрудникам после атаки ВСУ на склады

Wildberries предложит несколько вариантов дальнейшего трудоустройства сотрудникам складов, которые были повреждены из-за ударов беспилотников. Сотрудники смогут остаться работать на прежних местах, перевестись на другие объекты или компания подберет для них «оптимальное решение с учетом конкретной ситуации». Об этом сообщила пресс-служба объединенной Wildberries & Russ (RWB).

В компании отметили, что трудоустройство сотрудников зависит от ситуации на каждом складе. Также пресс-служба отметила, что компания организовала бесплатный трансфер до других объектов и предоставила сотрудникам возможность остановиться в общежитиях. Для исполнителей увеличена стоимость некоторых операций и предусмотрены бонусные выплаты, сообщили в Wildberries.

Wildberries также запланировала в регионах «ярмарки вакансий» и другие мероприятия с потенциальными работодателями. Они помогут желающим «ознакомиться с доступными вакансиями и другими возможностями занятости». Такие мероприятия уже прошли в Тульской и Самарской областях. Wildberries планирует провести аналогичные в Удмуртии, Волгоградской, Пензенской областях и в Краснодарском крае.

Вооруженные силы Украины регулярно атакуют склады Wildberries беспилотниками с середины июля. Маркетплейс мог потерять до 22% логистической инфраструктуры, считают некоторые аналитики. После атак часть объектов приостановили работу. По данным на конец июля, Wildberries выплатила свыше 40 млн руб. пострадавшим при атаках ВСУ на склады.