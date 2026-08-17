В Wildberries рассказали о помощи сотрудникам после атаки ВСУ на склады
Wildberries предложит несколько вариантов дальнейшего трудоустройства сотрудникам складов, которые были повреждены из-за ударов беспилотников. Сотрудники смогут остаться работать на прежних местах, перевестись на другие объекты или компания подберет для них «оптимальное решение с учетом конкретной ситуации». Об этом сообщила пресс-служба объединенной Wildberries & Russ (RWB).
В компании отметили, что трудоустройство сотрудников зависит от ситуации на каждом складе. Также пресс-служба отметила, что компания организовала бесплатный трансфер до других объектов и предоставила сотрудникам возможность остановиться в общежитиях. Для исполнителей увеличена стоимость некоторых операций и предусмотрены бонусные выплаты, сообщили в Wildberries.
Wildberries также запланировала в регионах «ярмарки вакансий» и другие мероприятия с потенциальными работодателями. Они помогут желающим «ознакомиться с доступными вакансиями и другими возможностями занятости». Такие мероприятия уже прошли в Тульской и Самарской областях. Wildberries планирует провести аналогичные в Удмуртии, Волгоградской, Пензенской областях и в Краснодарском крае.
Вооруженные силы Украины регулярно атакуют склады Wildberries беспилотниками с середины июля. Маркетплейс мог потерять до 22% логистической инфраструктуры, считают некоторые аналитики. После атак часть объектов приостановили работу. По данным на конец июля, Wildberries выплатила свыше 40 млн руб. пострадавшим при атаках ВСУ на склады.
Минпромторг России считает, что Wildberries достаточно успешно справляется с последствиями атак беспилотников ВСУ на склады и имеет возможности для перестройки логистики. Замглавы Минпромторга Роман Чекушов заявил, что министерство изучает предложения по поддержке продавцов, чьи товары были повреждены или уничтожены, включая отсрочку или рассрочку по обязательным платежам.
Wildberries сообщала о проведении эвакуации на логистических объектах заблаговременно, до атак, а также о перенаправлении поставок на другие склады. Компания утверждает, что отразила большую часть атак, несмотря на усиление огневой мощи террористов.
Украинские беспилотники почти ежедневно атакуют склады Wildberries в российских регионах с 18 июля 2026 года, среди сотрудников есть погибшие и пострадавшие. В результате этих атак из строя выбыли не менее 8% (444 тыс. кв. м) от общего объема логистических мощностей компании.