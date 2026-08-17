Экс-руководителя Центра занятости в Орловской области обвинили в мошенничестве

В Орловской области утвердили обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя Центра занятости населения (ЦЗН) Должанского района по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Следствие считает, что женщина фиктивно трудоустроила своего супруга в учреждение водителем служебного авто. Об этом сообщили в прокуратуре Должанского района. По данным картотеки, речь идет об Ольге Фоминой, возглавлявшей ЦЗН с января 2024-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, экс-руководитель ЦЗН, пользуясь служебным положением, вносила заведомо ложные сведения в табель учета рабочего времени мужа, который фактически в должности не работал. В результате бюджету был причинен ущерб на сумму свыше 200 тыс. руб.

Уголовное дело направлено в Ливенский районный суд для рассмотрения по существу. Дата заседания пока не назначена. Также прокуратура направила иск о взыскании суммы ущерба с обвиняемой.

Предыдущий руководитель ЦЗН Должанского района Надежда Растворова в начале 2024 года была осуждена по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие и суд установили, что она требовала от сотрудников ЦЗН передавать ей часть премий, выплаченных в период с февраля 2018-го по декабрь 2020-го. Общая сумма составила около 230 тыс. руб. Обвиняемая признала вину, раскаялась и добровольно возместила ущерб. Суд назначил ей штраф в размере 40 тыс. руб. и на два года запретил занимать должности на государственной службе.

В начале августа «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Урицкий райсуд Орловской области отказал в удовлетворении ходатайства бывшего первого вице-мэра облцентра Олега Минкина о замене неотбытого срока в колонии принудительными работами. Минкин с августа прошлого года отбывает наказание в колонии №5 в поселке Нарышкино. Советский райсуд Орла признал его виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Денис Данилов