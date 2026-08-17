Минобороны России сообщило об уничтожении склада «Новой почты» в Одессе

Российские вооруженные силы с помощью дронов «Герань» уничтожили логистический центр «Новой почты» в Одессе, сообщило Минобороны РФ. Помимо этого были атакованы склад дронов ВСУ в Днепропетровской области и пункт временной дислокации украинских военнослужащих в Доброполье в ДНР.

Министерство опубликовало видео с кадрами нанесения ударов. Были задействованы беспилотники «Герань-4 Сикер». «Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей»,— указано в описании к видео.

В предыдущий раз российское Минобороны сообщало об ударах по терминалу «Новой почты» в Киеве 11 августа. На объекте, по данным российской стороны, хранились товары двойного назначения, в том числе компоненты для производства БПЛА. В этом месяце также был поражен еще один логистический центр почты в городе.