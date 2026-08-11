Минобороны России сообщило об ударах по заводу в Запорожье и складам в Киеве

Вооруженные силы России нанесли ночью удары по металлургическому комбинату «Запорожсталь» (входит в группу «Метинвест») в Запорожье, а также по складскому центру «Сан-парк» и терминалу «Новой почты» в Киеве. Об этом сообщили в российском Минобороны.

В ведомстве заявили, что на запорожском предприятии производились листовые прокаты для защитных конструкций, броня для военной техники и пластины для бронежилетов. Кроме того, на территории завода на тяжелую бронетехнику устанавливали экраны для защиты от дронов.

На пораженном в столице Украины складском комплексе «Сан-парк», согласно сводке, хранились около 15 тыс. ударных беспилотников, а также наземные станции управления и комплектующие к ним. Площадь склада — около 50 тыс. кв. м. Терминал «Новой почты» обеспечивал хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе компонентов для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ, заявили в российском ведомстве.