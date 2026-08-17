Дело экс-главы Ижевска Бекмеметьева поступило в Верховный суд Башкирии

Уголовное дело экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева, признанного виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК), передали в Верховный суд Башкирии. Об этом пишет «Сусанин» со ссылкой на сайт судебной инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

В июне «Ъ-Удмуртия» писал, что защита Бекмеметьева готовит мотивированную апелляционную жалобу на приговор Нефтекамского горсуда Башкирии.

23 марта Нефтекамский горсуд Башкирии признал Олега Бекмеметьева виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Инстанция пришла к выводу, что бывший градоначальник передал местному застройщику муниципальный участок без торгов и изменил разрешение на землю под элитный коттеджный поселок. Он получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Экс-прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве соответственно (ст. 285 УК). Каждому назначили по два года лишения свободы.

Подробнее об этом читайте в материале «Работу мэра оценили на пять».