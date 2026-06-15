Защита экс-главы Ижевска обжалует приговор в Верховный суд Башкирии

Защитники бывшего мэра Ижевска Олега Бекмеметьева готовят мотивированную апелляционную жалобу на приговор Нефтекамского горсуда Башкирии, признавшего экс-градоначальника виновным в злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК). Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил источник, знакомый с ходом уголовного дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Адвокаты господина Бекмеметьева и двух других участников процесса — бывшего прокурора Октябрьского района Ижевска Николая Пушина и фактического руководителя застройщика «Ухтомского один» Олега Бушмакина — сейчас знакомятся с материалами, поступившими от судебной инстанции. Жалоба будет подана в Верховный суд Башкортостана, сроки неизвестны.

По последним данным, Олег Бекмеметьев находится в СИЗО: мера пресечения действует до апелляции и засчитывается в срок отбывания наказания. Отметим, что приговор фигурантам вынесли в марте. Впоследствии сторона защиты, еще не получив мотивировочную часть решения, подала дежурную жалобу.

Напомним, 23 марта Нефтекамский горсуд Башкирии признал Олега Бекмеметьева виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Инстанция пришла к выводу, что бывший градоначальник передал местному застройщику муниципальный участок без торгов и изменил разрешение на землю под элитный коттеджный поселок. Он получил пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Николай Пушин и Олег Бушмакин признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве соответственно (ст. 285 УК). Каждому назначили по два года лишения свободы.

Подробнее об этом читайте в материале «Работу мэра оценили на пять».