Работу мэра оценили на пять

Нефтекамский горсуд Башкирии осудил экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Он признан виновным в передаче местному застройщику участка без торгов и изменении разрешения на землю под элитный коттеджный поселок. Сторона защиты настаивает на невиновности подсудимого и готовится обжаловать приговор. Экс-мэр останется в СИЗО до вступления приговора в законную силу.

Олег Бекмеметьев в зале суда

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Олег Бекмеметьев в зале суда

23 марта Нефтекамский горсуд Башкирии признал бывшего главу Ижевска Олега Бекмеметьева виновным в двух эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК). Как передает корреспондент «Ъ-Удмуртия» из зала суда, экс-мэру дали пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

Судебная инстанция признала Олега Бекмеметьева виновным в незаконной передаче муниципального участка площадью 1,9 тыс. кв. м местному застройщику «Ухтомского один» без проведения торгов, а также в незаконном изменении вида разрешенного использования участка (ВРИ) в пригороде Ижевска, где в дальнейшем был возведен коттеджный поселок «Найди». На его территории находится дом Бекмеметьева. Это происходило 2020-2021 годах.

Напомним, Олег Бекмеметьев был задержан в июле 2023 года. За 1,5 месяца до этого он сложил полномочия главы Ижевска по собственному желанию. Первые заседания по делу начались в декабре 2024 года. Прения завершились в феврале 2026 года. Рассмотрение дела было перенесено из Удмуртии в Башкирию по ходатайству прокурора, обосновавшего это тем, что подсудимые занимали руководящие посты в муниципальных органах власти и прокуратуры, вследствие чего могут оказать давление на суд.

Помимо Олега Бекмеметьева фигурантами по делу проходят бывший прокурор Октябрьского района Ижевска Николай Пушин и фактический руководитель застройщика «Ухтомского один» Олег Бушмакин. Они признаны виновными в пособничестве и подстрекательстве соответственно (ст. 285 УК). Каждому назначено по два года лишения свободы в колонии общего режима. Пушин и Бушмакин были заключены под стражу в зале суда.

Материальный ущерб бюджету столицы Удмуртии определили в более чем 34 млн руб. Гражданский иск прокуратуры Башкирии к фигурантам о взыскании этих средств оставлен без рассмотрения, решение по нему будет приниматься в рамках гражданского судопроизводства. В частности, снят арест с автомобиля Олега Бекмеметьева Volkswagen Touareg.

Олег Бекмеметьев остается в СИЗО до вступления приговора в законную силу. Осужденные вправе обжаловать приговор в течение 15 суток после получения соответствующих копий. Сразу после вынесения приговора адвокат одного из осужденных Павел Биянов заявил корреспонденту «Ъ-Удмуртия», что защита намерена подать апелляцию на решение суда.

«Следующий этап защиты будет строиться на доводах о том, что приговор <...> существенно нарушает уголовно-процессуальный закон. Эти доводы будут указаны в апелляционной жалобе, которая будет подана после получения копии приговора всеми сторонами»,— сказал господин Биянов (защищает Олега Бушмакина). Адвокат назвал решение суда «похоронами российского правосудия, когда людей приговаривают к реальному лишению свободы при отсутствии состава преступления».

Один день в СИЗО Олегу Бекмеметьеву зачтут за полтора дня в колонии. Он провел под стражей не менее двух с половиной лет, что соответствует около 3,7 года в исправительном учреждении.

Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев

Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Олег Бекмеметьев стал мэром в октябре 2018 года. В 2015–2018 годах был главой Глазова, в 2012–2015 годах — депутатом Госсовета Удмуртии. До этого более 20 лет работал на Чепецком механическом заводе: замгендиректора по развитию инфраструктуры и внешним связям, замдиректора по экономике и финансам, руководителем группы внешней торговли, инженером технологом.

В 19:17 в тексте внесена правка, что Павел Биянов является защитником Олега Бушмакина.

Дмитрий Соколов, Евгений Щепелев