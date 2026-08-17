Индекс Мосбиржи упал ниже 2100 пунктов впервые с конца июля

Рублевый индекс Московской биржи (MOEX: MOEX) с дополнительным кодом (iMOEX2) на утренних торгах снижается на 1,89%, до 2095,96 пункта. Индекс опустился ниже 2100 пунктов впервые с 24 июля.

Утренние торги Мосбиржа проводит с 6:50 до 9:50 мск. Официальное значение индекса Мосбиржи определяется на основной сессии, которая обычно проводится в период с 9:50 до 19:00 мск. На закрытии торгов в конце прошлой недели российский рынок акций обновил четырехлетний минимум.

С 14 сентября основная сессия Мосбиржи на фондовом, срочном и валютном рынках будет начинаться на час раньше, в 9:00. Как считает глава биржи Виктор Жидков, этот шаг «позволит инвесторам разнообразить свои торговые стратегии и предоставит дополнительную ликвидность прежде всего за счет институциональных инвесторов».

Подробности — в материале «Ъ» «Делу время — торгам час».