Российский рынок акций обновил четырехлетний минимум

Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию 15 августа падением на 4,29%, до 2136,35 пункта. Это самое сильное снижение за день с сентября 2022 года — тогда показатель рухнул на 7,49%.

Индекс РТС упал на 5,1%, до 796,02 пункта. Лидеры падения — «Русал» (-6,8%), АФК «Система» (-6,71%), VK (-6,04%), «Русагро» (-5,71%) и НОВАТЭК (-5,27%), роста — МКБ (+3,9%), «Циан» (+0,6%) и Мосбиржа (+0,1%).

В прошлый раз самое сильное падение было зафиксировано 16 июля, когда индекс IMOEX потерял 4,24%. За последнюю неделю индекс Мосбиржи снизился на 6,4%. «Интерфакс» пишет, что так рынок реагирует на новости об отношениях России и США, а также переговорах по Украине.