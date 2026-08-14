Делу время — торгам час

С середины сентября Московская биржа (MOEX: MOEX) удлиняет основную торговую сессию до 10 часов, начиная ее с 9 утра. Это должно расширить возможности инвесторов для торговли ценными бумагами и валютой. Однако, как считают эксперты, увеличение продолжительности основной сессии может привести к размытию ликвидности и росту волатильности котировок. Кроме того, на профучастников ложатся дополнительные требования по эксплуатации торговых и аналитических систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

С 14 сентября основная сессии Московской биржи на фондовом, срочном и валютном рынках будет начинаться на час раньше, в 9:00. Об этом торговая площадка объявила 14 августа. Таким образом, общая продолжительность основной сессии достигнет 10 часов. Как считает глава биржи Виктор Жидков, этот шаг «позволит инвесторам разнообразить свои торговые стратегии и предоставит дополнительную ликвидность прежде всего за счет институциональных инвесторов». В первую очередь запуск торгов в таком формате будет удобен для жителей Сибири и Дальнего Востока, указывает ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин.

В настоящее время торги на Московской бирже начинаются в 7:00, но до 10:00 проходят в режиме утренней (дополнительной) сессии. В это время инвесторы могут совершать операции со значительными ограничениями. В частности, в утренние часы торговля возможна только наиболее ликвидными инструментами — в первую очередь акциями, входящими в индекс IMOEX, а также ОФЗ. Кроме того, не допускается заключение сделок репо. Основная сессия длится с 10:00 до 19:00, вечерняя дополнительная — с 19:00 до 23:50.

За расширение основной сессии участникам торгов придется расплачиваться размытием ликвидности. «Чем плотнее торговая сессия, тем выше конкуренция между заявками, и инвестору проще купить или продать актив по цене, близкой к рыночной, избегая расширения спреда и ухудшения качества исполнения заявки»,— указывает член Национальной ассоциации специалистов финансового планирования Мария Ермилова. Помимо этого, на операционные и аналитические службы самих профучастников ляжет дополнительная нагрузка. «Им придется на час раньше подключать торговые и аналитические команды, системы риск-контроля, маркет-мейкинга и сопровождения клиентов»,— перечисляет госпожа Ермилова.

Подстроиться под новые условия брокеры смогут оперативно. По словам заместителя гендиректора по брокерскому бизнесу ФГ «Финам» Дмитрия Леснова, так как «торги и так стартуют в 7 утра, все бизнес-процессы профучастника уже будут запущены», а «техподдержка будет выведена в линию». Однако, как считает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Дмитрий Сергеев, крупные участники рынка, которые совершают большую часто операций на рынке, «скорее всего, продолжат работать по старому распорядку, с 10:00». Начало же торгов в малоликвидных акциях без участия крупных игроков «может повысить волатильность в первые часы основной сессии», указывает господин Бредихин.

Мосбиржа намерена «продолжать расширении времени торгов, чтобы рано или поздно приблизиться к круглосуточному режиму работы», заявил господин Жидков, хотя в этом году «существенных движений в этом направлении» ожидать не стоит.

Обеспечить такой напряженный режим торгов будет уже не так просто, считают участники рынка. «Бирже необходимо будет обеспечивать непрерывные клиринг, расчеты, депозитарное обслуживание и риск-контроль. Причем надо учитывать, что финансовой системе необходимы окна для технических процедур и регламентных операций»,— указывает Мария Ермилова. К тому же при таком удлинении торговой сессии брокерам придется адаптировать свои серверные мощности, а также процесс клиринга, что «значительно усилит нагрузку на профучастников», отмечает начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Риком-Траст» Ярослав Муштаков. Поэтому запуск круглосуточных торгов имеет смысл лишь при значительном росте числа покупателей и продавцов. Как считает госпожа Ермилова, такое возможно при выходе на российский рынок иностранных инвесторов.

Андрей Ковалев