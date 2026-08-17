Число подписчиков канала Вячеслава Федорищева в Max превысило 200 тысяч

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев входит в тройку лидеров среди глав российских регионов по числу подписчиков в MAX. По состоянию на 17 августа 2026 года аудитория его канала превысила 203 тыс. пользователей мессенджера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Среди глав субъектов РФ больше подписчиков в Max только у губернатора Севастополя Михаила Развозжаева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Самарский губернатор первым среди глав регионов окончательно поменял Telegram на Max. В мессенджере он присутствует с 22 августа прошлого года.

Андрей Сазонов