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Число подписчиков канала Вячеслава Федорищева в Max превысило 200 тысяч

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев входит в тройку лидеров среди глав российских регионов по числу подписчиков в MAX. По состоянию на 17 августа 2026 года аудитория его канала превысила 203 тыс. пользователей мессенджера.

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Среди глав субъектов РФ больше подписчиков в Max только у губернатора Севастополя Михаила Развозжаева и мэра Москвы Сергея Собянина.

Самарский губернатор первым среди глав регионов окончательно поменял Telegram на Max. В мессенджере он присутствует с 22 августа прошлого года.

Андрей Сазонов