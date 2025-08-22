Губернатор Самарской области завел свой канал в MAX

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил о создании своего канала в мессенджере Max. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что через мессенджер Max он будет на связи с жителями, а также будет «сообщать о важных решениях, результатах работы и планах развития региона». Вячеслав Федорищев добавил, что Max работает без сбоев «даже на парковке и в лифте».

Ранее свои каналы в указанном мессенджере создали временно исполняющий губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев и глава Ульяновской области Алексей Русских.

Георгий Портнов