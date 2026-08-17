Обвиняемому в подготовке диверсии жителю Кузбасса продлили арест

Кемеровский облсуд оставил без удовлетворения жалобу защиты на решение о продлении ареста местному жителю, обвиняемому в подготовке диверсии. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, житель Новокузнецка находился продолжительное время в одной из европейских стран, откуда вернулся в родной город после того, как лишился работы. По заданию знакомых из-за рубежа фигурант дела изготовил металлические изделия для повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры, действуя в интересах иностранного государства, следует из материалов дела.

По решению суда обвиняемого поместили в СИЗО до 8 ноября.

Александра Стрелкова