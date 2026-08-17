Советник Путина сравнил поездки иностранцев на форумы в РФ с охотой за импортом в СССР
В Кремле заявили о росте престижа российских форумов для иностранцев
Принять участие в крупных деловых форумах в России — это «важный и престижный вызов» для многих иностранцев, сказал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.
Советник президента России Антон Кобяков
Фото: Из личного архива Антона Кобякова
«Это как охота за иностранными вещами в советские времена — чем сильнее запреты, тем престижнее привезти из-за границы. Теперь мы поменялись с ними местами»,— сказал господин Кобяков в интервью ТАСС.
Чиновник напомнил, что даже президент Дональд Трамп направил своего представителя на ПМЭФ-2026 — председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимси Кука-младшего. Так что, по его словам, «кое-что меняется и политически у крупных международных игроков». «Все понимают, что честный диалог нужен. Площадки Росконгресса — идеальное место для этого»,— сказал господин Кобяков.
Антон Кобяков заявил это в преддверии ВЭФ, который пройдет 1-4 сентября во Владивостоке. Главная тема форума в этом году: «Дальний Восток — развитие во благо людей». Его проведут на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ради форума День знаний во Владивостоке перенесли на день раньше.
Антон Кобяков, советник президента России и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума, анонсировал важные заявления Владимира Путина на предстоящем форуме 1–4 сентября во Владивостоке. Главной темой ВЭФ-2026 заявлена «Дальний Восток — развитие во благо людей», а ключевым лейтмотивом станет Год единства народов России.
Господин Кобяков ранее в августе 2026 года отмечал, что возвращение западного бизнеса в Россию возможно при прагматичном партнерстве, передаче необходимых технологий и создании совместных предприятий. Он подчеркнул, что Россия готова к партнерству, способствующему обмену лучшими управленческими практиками и технологиями.
В 2025 году Антон Кобяков сообщал, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ожидалось участие 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий. При этом в апреле 2025 года он заявлял, что, несмотря на снижение присутствия, американские компании по-прежнему участвуют в ПМЭФ.