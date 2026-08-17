Принять участие в крупных деловых форумах в России — это «важный и престижный вызов» для многих иностранцев, сказал советник президента России, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента России Антон Кобяков

Фото: Из личного архива Антона Кобякова Советник президента России Антон Кобяков

Фото: Из личного архива Антона Кобякова

«Это как охота за иностранными вещами в советские времена — чем сильнее запреты, тем престижнее привезти из-за границы. Теперь мы поменялись с ними местами»,— сказал господин Кобяков в интервью ТАСС.

Чиновник напомнил, что даже президент Дональд Трамп направил своего представителя на ПМЭФ-2026 — председателя Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимси Кука-младшего. Так что, по его словам, «кое-что меняется и политически у крупных международных игроков». «Все понимают, что честный диалог нужен. Площадки Росконгресса — идеальное место для этого»,— сказал господин Кобяков.

Антон Кобяков заявил это в преддверии ВЭФ, который пройдет 1-4 сентября во Владивостоке. Главная тема форума в этом году: «Дальний Восток — развитие во благо людей». Его проведут на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Ради форума День знаний во Владивостоке перенесли на день раньше.