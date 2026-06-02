Представитель президента США Родни Кук прилетел в Петербург на ПМЭФ

В Санкт-Петербург прибыл председатель Комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук-младший — первый за несколько лет официальный представитель Соединенных Штатов на Петербургском международном экономическом форуме. Он примет участие в сессии «Россия — США: диалог культур», которая пройдет 4 июня, сообщает ТАСС.

В аэропорту Пулково господина Кука встречали сотрудники американского посольства. От комментариев он отказался. В дискуссии также заявлены министр культуры РФ Ольга Любимова, актер Стивен Сигал, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, модератором выступит спецпредставитель президента Михаил Швыдкой. Напомним, что ПМЭФ-2026 пройдет 3–6 июня, свое участие подтвердили делегаты из более чем 130 стран.

Кирилл Конторщиков