День знаний во Владивостоке перенесли на 31 августа из-за ВЭФ
Торжественные линейки, приуроченные ко Дню знаний, в школах столицы Приморья перенесут с 1 сентября на 31 августа. Это связано с проведением Восточного экономического форума (ВЭФ).
В пресс-службе мэрии Владивостока перенос традиционных мероприятий, посвященных Дню знаний, объяснили тем, что 1 сентября «на автомобильных дорогах ожидается высокий трафик» из-за подготовки к ВЭФ. «Это может создать неудобства как для школьников и родителей, так и для прибывающих во Владивосток гостей форума»,— указано в пресс-релизе.
Также первая неделя учебного года для учащихся первых-восьмых классов школ Владивостока объявлена свободной для посещения. «В этот период в школах Владивостока будет организован неполный учебный день с повторением тем прошлого года, а также внеклассные мероприятия. Тем не менее непосещение образовательного учреждения не будет зачитываться учащемуся как прогул»,— заявили в управлении мэрии по работе с муниципальными учреждениями образования.
Для школьников девятых-одиннадцатых классов учебный процесс в период с 1 сентября будет проходить в обычном режиме.
Восточный экономический форум пройдет 1–4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.