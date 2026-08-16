Российские пловцы взяли золото чемпионата Европы в комбинированной эстафете

Российские спортсмены выиграли золото чемпионата Европы по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 м. Турнир завершился в столице Франции.

В составе российской команды выступали: Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Россияне показали результат 3 минуты 28,67 секунды. «Серебро» взяли итальянцы (3 минуты 28,86 секунды), а третьими стали французы (3.29,03).

Всего на чемпионате Европы россияне завоевали 32 медали — десять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. Россияне выступали на турнире в нейтральном статусе, они приняли участие в континентальном первенстве впервые с 2021 года.

Днем ранее российские пловцы завоевали одну медаль на проходящем в Париже чемпионате Европы по водным видам спорта. Бронзовую награду принесла смешанная эстафета 4х200 м вольным стилем. Российская четверка — Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина — преодолела дистанцию за 7 минут 26,35 секунды.