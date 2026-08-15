Российские пловцы взяли бронзу чемпионата Европы в смешанной эстафете

В субботу, 15 августа, российские пловцы завоевали одну медаль на проходящем в Париже чемпионате Европы по водным видам спорта. Бронзовую награду принесла смешанная эстафета 4х200 м вольным стилем.

Российская четверка — Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина — преодолела дистанцию за 7 минут 26,35 секунды. Золото взяла сборная Великобритании (Джек Макмиллан, Мэттью Ричардс, Фрейя Колберт, Фрейя Андерсон), затратившая 7.24,13. Серебро у сборной Германии (7.25,43).

Помимо этого, прошло три медальных заплыва с участием россиян. Арина Суркова заняла седьмое место в финале на 50 м вольным стилем. А впереди случилась сенсация: лишь второй к финишу пришла трехкратная олимпийская чемпионка Сара Шёстрём. Пропустила вперед польку Катажину Васик.

Восьмым в финале на 50 м брассом финишировал Иван Кожакин, до этого взявший серебро на брассовой стометровке. Золото досталось итальянцу Николо Мартиненги.

Чуть ближе к медали была Алина Гайфутдинова на 100 м на спине. Она стала четвертой, правда, до топ-тройки не добрала многовато — почти 0,8 секунды. Победила француженка Мари-Амбр Молю.

Перед заключительным днем чемпионата Европы сборная России занимает четвертое место в медальном зачете (9 золотых наград, 8 серебряных, 10 бронзовых). В тройке — команды Италии (12-11-15), Великобритании (12-4-8) и Германии (9-10-10). В зачете, учитывающем только результаты соревнований по плаванию, россияне третьи (4-4-6) позади британцев (6-2-4) и итальянцев (5-4-6).

Арнольд Кабанов