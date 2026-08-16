Силы ПВО уничтожили 72 беспилотника над регионами России за 12 часов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье сбили 72 беспилотника ВСУ над регионами РФ. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение дня с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отметили в ведомстве.

БПЛА уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Республики Крым, над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что средства ПВО России с 20:00 15 августа до 8:00 мск 16 августа уничтожили 822 беспилотника ВСУ над 17 российскими регионами, акваториями Азовского и Черного морей. Об этом отчитались в Минобороны России. Также ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 1478 беспилотников ВСУ самолетного типа и девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».