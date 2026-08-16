Силы ПВО за сутки сбили 1478 беспилотников ВСУ и девять ракет «Фламинго»

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 1478 беспилотников ВСУ самолетного типа и девять крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, также были перехвачены 14 управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Минобороны не уточнило районы, в которых были поражены воздушные цели, а также возможные последствия атак.