Силы ПВО сбили за ночь 822 беспилотника над регионами России

Средства ПВО России с 20:00 до 8:00 мск уничтожили 822 беспилотника ВСУ над 17 российскими регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны России.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областей, а также Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом, уточнили в ведомстве.