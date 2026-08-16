«Арсенал» победил «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» в 18-й раз в истории стал обладателем Суперкубка Англии. Команда победила в Кардиффе «Манчестер Сити» со счетом 3:0.

На 23-й секунде счет открыл Риккардо Калафьори. Это был первый гол на стартовой минуте матча Суперкубка с 1968 года и самый быстрый в истории трофея, написало издание One Football. У лондонской команды отличились Кай Хаверц (28) и Мартин Эдегор (48).

Клуб «Арсенал» в прошлом сезоне выиграл чемпионат, а «Манчестер Сити» — Кубок Англии. Рекордсменом по числу побед в Суперкубке является «Манчестер Юнайтед» — 21 (последний в 2016 году). У «Манчестер Сити» семь трофеев.

Ранее СМИ писали, что новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска еще не выбрал новый капитанский состав после ухода Бернарду Силвы в мадридский «Реал». Из прежнего лидерского состава, входившего в «совет капитанов», претендентами на эту роль остаются только защитник Рубен Диаш и нападающий Эрлинг Холанд.