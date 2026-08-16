Мареска: Холанд может не стать капитаном «Манчестер Сити», потому что забивает слишком много голов
Мареска назвал фаворита на роль капитана «Манчестер Сити»
Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска еще не выбрал новый капитанский состав после ухода Бернарду Силвы в мадридский «Реал». Пока что из прежнего лидерского состава, входившего в «совет капитанов», претендентами на эту роль остаются только защитник Рубен Диаш и нападающий Эрлинг Холанд, пишет The Independent.
Однако в качестве главного капитана Холанд смотрится менее выгодно, сказал Мареска в интервью. Дело в том, что у главного тренера есть привычка подзывать капитана к боковой линии сразу после забитого мяча, чтобы быстро донести до команды тактические корректировки. «Если он (Холанд.— "Ъ") забивает, он же не может сразу побежать к бровке вместо празднования»,— сказал Мареска.
Окончательно формировать совет из четырех капитанов тренер планирует ближе к закрытию трансферного окна. Но уже сейчас главные шансы выйти на поле с капитанской повязкой остаются у Рубена Диаша, который, по словам Марески, доказал, что способен быть лидером команды и готов брать на себя большую ответственность.
Сегодня в 17:00 мск «Манчестер Сити» встретится с лондонским «Арсеналом» в матче за Суперкубок Англии.
Главным тренером футбольного клуба «Манчестер Сити» стал Энцо Мареска, подписавший контракт до лета 2029 года после ухода Пепа Гвардиолы, руководившего клубом 10 лет.
Португальский полузащитник Бернарду Силва, бывший капитан «Манчестер Сити», в июне 2026 года перешел в мадридский «Реал», где его соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года.
Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком сезона 2022/23 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и стал рекордсменом английской Премьер-лиги по голам, забив 36 мячей в дебютном сезоне за «Манчестер Сити».