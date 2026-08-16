Мареска: Холанд может не стать капитаном «Манчестер Сити», потому что забивает слишком много голов

Новый главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска еще не выбрал новый капитанский состав после ухода Бернарду Силвы в мадридский «Реал». Пока что из прежнего лидерского состава, входившего в «совет капитанов», претендентами на эту роль остаются только защитник Рубен Диаш и нападающий Эрлинг Холанд, пишет The Independent.

Однако в качестве главного капитана Холанд смотрится менее выгодно, сказал Мареска в интервью. Дело в том, что у главного тренера есть привычка подзывать капитана к боковой линии сразу после забитого мяча, чтобы быстро донести до команды тактические корректировки. «Если он (Холанд.— "Ъ") забивает, он же не может сразу побежать к бровке вместо празднования»,— сказал Мареска.

Окончательно формировать совет из четырех капитанов тренер планирует ближе к закрытию трансферного окна. Но уже сейчас главные шансы выйти на поле с капитанской повязкой остаются у Рубена Диаша, который, по словам Марески, доказал, что способен быть лидером команды и готов брать на себя большую ответственность.

Сегодня в 17:00 мск «Манчестер Сити» встретится с лондонским «Арсеналом» в матче за Суперкубок Англии.