Платежный баланс России за первое полугодие сведен с большим профицитом

Профицит счета текущих операций РФ за первую половину этого года составил $34,1 млрд, что в 1,7 раза больше показателя за такой же период 2025 года, сообщил Банк России. Рост профицита пришелся на второй квартал, когда российский экспорт получил поддержку от высоких сырьевых цен. Кроме того, сильный потребительский спрос и крепкий рубль ускорили восстановление импорта.

К концу июня, однако, цены на основные товары экспорта пошли вниз, поэтому повторения результата первого полугодия во втором аналитики не ждут, при этом их оценки того, как сильно сократится профицит в оставшуюся часть года, расходятся.

Подробности — в материале «Дорогой экспорт поправил текущий счет».