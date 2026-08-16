Дорогой экспорт поправил текущий счет

Профицит счета текущих операций РФ за первую половину этого года составил $34,1 млрд, что в 1,7 раза больше показателя за такой же период 2025 года, сообщил Банк России. Рост профицита пришелся на второй квартал, когда российский экспорт получил поддержку от высоких сырьевых цен. Кроме того, сильный потребительский спрос и крепкий рубль ускорили восстановление импорта. К концу июня, однако, цены на основные товары экспорта пошли вниз, поэтому повторения результата первого полугодия во втором аналитики не ждут, при этом их оценки того, как сильно сократится профицит в оставшуюся часть года, расходятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Динамика текущего счета платежного баланса РФ во втором квартале этого года заметно изменилась, следует из данных ЦБ. Если в январе—марте его профицит сократился до $12,7 млрд с $18,3 млрд в первом квартале 2025 года, то в апреле—июне, напротив, вырос до $21,4 млрд с $2,2 млрд годом ранее. Такое сильное увеличение показателя не только компенсировало ухудшение первых трех месяцев, но и обеспечило прирост за все полугодие до $34,1 млрд.

Главным источником улучшения ситуации стала торговля товарами. За полугодие ее профицит вырос на $11,2 млрд к такому же периоду 2025 года, до $65,4 млрд.

За второй квартал экспорт вырос на 27% к сопоставимому периоду, до $125,7 млрд, импорт — на 16%, до $87,4 млрд. Это увеличило квартальный торговый профицит до $38,3 млрд с $23,6 млрд годом ранее. Причина — рост цены нефти, угля, удобрений, зерна и металлов из-за конфликта на Ближнем Востоке. В физических объемах экспорт, впрочем, тоже рос, но заметно слабее, чем в стоимостных. Поставки сдерживали санкции, правительственные ограничения на вывоз части нефтепродуктов, а также проблемы с инфраструктурой.

Импорт, как следует из данных ЦБ, тоже рос. За первое полугодие его стоимость увеличилась на 13,5% к январю—июню 2025 года, до $161 млрд. Во втором квартале основной вклад в это внес ввоз машин, оборудования и транспортных средств. В частности, автомобилей, по данным «Автостата», было ввезено на 21% больше, чем во втором квартале 2025 года, и на 44% больше, чем в первом квартале текущего года. Причины такого роста — восстановление поставок после зимнего спада, укрепление рубля и в целом сильный потребительский спрос. Альфа-банк в своем июльском макрообзоре фактором повышенного спроса на импорт называет еще и ограничение внутреннего предложения.

Торговля, впрочем, объясняет не весь скачок профицита текущего счета. Дефицит первичных и вторичных доходов во втором квартале уменьшился до $4,5 млрд с $8,9 млрд в апреле—июне 2025 года. Эти $4,4 млрд разницы дали почти четверть годового прироста текущего счета за квартал. Российские компании начислили нерезидентам меньше дивидендов, а доходы резидентов по прочим инвестициям выросли.

В своем июльском среднесрочном прогнозе ЦБ снизил оценку профицита текущего счета в этом году до $48 млрд с апрельских $72 млрд. Прогноз экспорта товаров и услуг был снижен с $533 млрд до $506 млрд, импорта — повышен с $428 млрд до $436 млрд, а профицита торговли — сокращен с $105 млрд до $69 млрд. Июльский консенсус-прогноз опрошенных ЦБ аналитиков содержит несколько иные оценки: экспорт — $510 млрд, импорт — $420 млрд, профицит — $85 млрд. Таким образом, годовой импорт ими оценен на $16 млрд ниже.

Свежие экспертные оценки показывают, что после полученных в первом полугодии $34,1 млрд профицит текущего счета во втором полугодии может быть заметно меньшим.

Центр макроэкономических исследований «Сбера» ожидает $54 млрд профицита за весь этот год, то есть около $20 млрд в июле—декабре. При этом в центре полагают, что падение цены нефти Urals до $51 за баррель к концу года будет частично компенсировано ростом ее экспорта — часть добычи, которую из-за повреждений не смогут принять НПЗ, пойдет за рубеж. В Альфа-банке ожидают годовой профицит текущего счета на уровне $45 млрд (всего $11 млрд в июле—декабре, что на 68% меньше, чем в первом полугодии). Аналитики банка повысили свой прогноз по импорту товаров с $320 млрд до $340 млрд (рост на 11% к 2025 году в текущих долларах). Спрос на зарубежные товары, по их оценке, поддержит слабость внутреннего предложения.

Такой разброс в оценках размера текущего счета во втором полугодии, видимо, отражает сохраняющуюся высокую неопределенность. Заключительный результат сильно зависит от цены и размера дисконтов на российское сырье, стабильности работы НПЗ и портов, доступности перевозок и фактической устойчивости потребительского спроса. «Сбер» и Альфа-банк сходятся лишь в направлении движения рубля, курс которого к концу этого года там ожидают на отметках 88,2 руб./$ и 87,2 руб./$ соответственно.

Артем Чугунов