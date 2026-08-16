Криштиану Роналду заявил о завершении карьеры после сезона-2026/27

Пятикратный обладатель «Золотого мяча», португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что сезон-2026/27 может стать для него последним в карьере. Об этом спортсмен рассказал в интервью Vogue.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду (стоит в центре) и его жена Джорджина Родригес с детьми Беллой Эсмеральдой, Аланой Мартиной (слева) и Матео (справа)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Криштиану Роналду (стоит в центре) и его жена Джорджина Родригес с детьми Беллой Эсмеральдой, Аланой Мартиной (слева) и Матео (справа)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

«Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя огромное наследие. Я уже знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. У меня столько планов, что сложно выделить что-то одно», — отметил он.

Криштиану подчеркнул, что после ухода из футбола появится много свободного времени. Спортсмен отметил, что хочет больше отдыхать, путешествовать, смотреть и играть в падел.

Криштиану Роналду 41 год. С января 2023 года он выступает за саудовский «Аль-Наср».

Ранее были опубликованы первые свадебные кадры футболиста Криштиану Роналду и его супруги Джорджины Родригес.Звездная пара поженилась 11 августа — ровно в десятую годовщину знакомства. Церемонию для самых близких они устроили в гостиной своего дома в Кашкайше.