Криштиану Роналду заявил о завершении карьеры после сезона-2026/27
Пятикратный обладатель «Золотого мяча», португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что сезон-2026/27 может стать для него последним в карьере. Об этом спортсмен рассказал в интервью Vogue.
Криштиану Роналду (стоит в центре) и его жена Джорджина Родригес с детьми Беллой Эсмеральдой, Аланой Мартиной (слева) и Матео (справа)
Фото: Hamad I Mohammed / Reuters
«Вероятно, это мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя огромное наследие. Я уже знаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. У меня столько планов, что сложно выделить что-то одно», — отметил он.
Криштиану подчеркнул, что после ухода из футбола появится много свободного времени. Спортсмен отметил, что хочет больше отдыхать, путешествовать, смотреть и играть в падел.
Криштиану Роналду 41 год. С января 2023 года он выступает за саудовский «Аль-Наср».
Ранее были опубликованы первые свадебные кадры футболиста Криштиану Роналду и его супруги Джорджины Родригес.Звездная пара поженилась 11 августа — ровно в десятую годовщину знакомства. Церемонию для самых близких они устроили в гостиной своего дома в Кашкайше.
В июле 2026 года 41-летний Криштиану Роналду участвовал в чемпионате мира, где его сборная Португалии уступила Испании, однако футболист заявил, что не будет принимать поспешных решений о завершении карьеры.
В феврале 2026 года издание Record сообщало, что португальский нападающий был недоволен своим положением в саудовском «Ан-Насре», считая, что клуб недостаточно финансируется, и рассматривал возможность ухода в летнее трансферное окно.
В декабре 2025 года Вин Дизель заявил, что Криштиану Роналду может появиться в заключительном фильме франшизы «Форсаж-11», выход которого запланирован на 2027 год, и для футболиста уже написали роль.