Vogue опубликовал свадебные фото Криштиану Роналду и Джорджины Родригес

Опубликованы первые свадебные кадры футболиста Криштиану Роналду и его супруги Джорджины Родригес. Фотографиями поделилось издание Vogue.

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Звездная пара поженилась 11 августа — ровно в десятую годовщину знакомства. Церемонию для самых близких они устроили в гостиной своего дома в Кашкайше. На Джорджине Родригес был белый шелковый костюм от Gucci, пишет издание. Криштиану также был в светлом.

После бракосочетания пара отправилась в часовню в Фатиме, где получила благословение. На опубликованных кадрах они позируют перед камерой вдвоем и с детьми. Также издание показало кадры спортивной тренировки Джорджины и Криштиану накануне свадьбы.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречались с 2016 года. Футболист сделал предложение возлюбленной в августе 2025 года. У пары две общие дочки — Алана Мартина и Белла Эмеральда. Супруги также воспитывают троих детей, рожденных суррогатными матерями,— Криштиану Роналду-младшего и близнецов Матео и Еву.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций. Он выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В конце 2022 года он перешел в «Аль-Наср».