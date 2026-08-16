Vogue опубликовал свадебные фото Криштиану Роналду и Джорджины Родригес
Опубликованы первые свадебные кадры футболиста Криштиану Роналду и его супруги Джорджины Родригес. Фотографиями поделилось издание Vogue.
Звездная пара поженилась 11 августа — ровно в десятую годовщину знакомства. Церемонию для самых близких они устроили в гостиной своего дома в Кашкайше. На Джорджине Родригес был белый шелковый костюм от Gucci, пишет издание. Криштиану также был в светлом.
После бракосочетания пара отправилась в часовню в Фатиме, где получила благословение. На опубликованных кадрах они позируют перед камерой вдвоем и с детьми. Также издание показало кадры спортивной тренировки Джорджины и Криштиану накануне свадьбы.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес встречались с 2016 года. Футболист сделал предложение возлюбленной в августе 2025 года. У пары две общие дочки — Алана Мартина и Белла Эмеральда. Супруги также воспитывают троих детей, рожденных суррогатными матерями,— Криштиану Роналду-младшего и близнецов Матео и Еву.
Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, победитель Лиги наций. Он выступал за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и португальский «Спортинг». В конце 2022 года он перешел в «Аль-Наср».
Джорджина Родригес, супруга Криштиану Роналду, родилась в Буэнос-Айресе, Аргентина, но выросла в испанском городе Хака; её отец был бывшим футболистом и отбывал срок в испанских тюрьмах за наркоторговлю с 2003 по 2013 год, после чего был депортирован в Аргентину с пожизненным запретом на въезд в Испанию. Впервые они встретились летом 2016 года в Мадриде, где Джорджина работала помощником продавца в бутике Gucci, а Криштиану Роналду был постоянным клиентом. В 2016 году Криштиану Роналду также стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии, что стало первым чемпионством для португальской сборной в истории.
В ноябре 2017 года у пары родилась дочь Алана Мартина, а в апреле 2022 года — Белла Эсмеральда, чья сестра-близнец Анхель погибла при родах. У Криштиану Роналду также есть трое других детей: Криштиану Роналду-младший, родившийся в 2010 году, и близнецы Ева и Матео, рожденные суррогатной матерью в США в 2017 году, к которым Джорджина относится как к своим. В августе 2025 года Джорджина Родригес объявила о помолвке, разместив в социальных сетях фотографию кольца с бриллиантом.