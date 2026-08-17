ФГУП «Почта России» создано распоряжением правительства 5 сентября 2002 года на базе департамента почтовой связи Минсвязи. В 2019 году преобразовано в акционерное общество.

Является федеральным почтовым оператором, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 38 тыс. отделений по всей стране, в которых трудится около 200 тыс. почтовых работников.

Ежегодно «Почта России» обрабатывает около 2,2 млрд единиц бумажной корреспонденции. Компания обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляет примерно 250 млн экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем трансакций, которые проходят через «Почту России», составляет около 2,6 трлн руб. (пенсии, платежи и переводы).

Согласно отчетности компании по РСБУ за первое полугодие этого года, валовая прибыль компании составила 8 млрд руб. против убытка в размере 0,7 млрд руб. за шесть месяцев 2025 года, выручка — 108,2 млрд руб., увеличившись на 2,8% год к году. Скорректированный показатель операционной прибыли (EBITDA) вырос на 10,3 млрд руб. и достиг положительного уровня 3,5 млрд руб.