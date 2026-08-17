Волков Михаил Юрьевич

Родился в 1976 году в городе Спасск-Дальний Приморского края. В 1998 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и права по специальности «финансы и кредит».

В 2000–2010 годах работал в Альфа-банке, был директором по развитию корпоративного бизнеса. Затем работал начальником управления по Москве и Московской области — старшим вице-президентом банка ВТБ.

В 2015–2016 годах — старший вице-президент, затем член правления Банка Москвы. С 2016 по 2017 год был старшим вице-президентом банка ВТБ, руководил департаментом региональной сети.

26 сентября 2017 года был назначен заместителем гендиректора по операционному управлению и розничной торговле ФГУП «Почта России» (с 2019 года — АО «Почта России»). С 2019 года входил в наблюдательный совет Почта-банка.

28 июля 2021 года стал гендиректором ООО «Спортивные лотереи», занимающегося распространением организованной Минфином РФ «Национальной лотереи».

С декабря 2022 года Волков занимает должность генерального директора АО «Почта России».