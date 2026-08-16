Гостиничный фонд Калининградской области за год вырос на 1,2 тыс. мест

В Калининградской области в 2025 году гостиничный фонд увеличился на 1 187 мест. За последние десять лет число мест в гостиницах и других объектах размещения выросло на 3 371. Такие данные приводит Калининградстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Калининградской области за 2025 год ввели почти 1,2 тыс. гостиничных мест

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ В Калининградской области за 2025 год ввели почти 1,2 тыс. гостиничных мест

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Наиболее заметное расширение гостиничного фонда пришлось на последние два года. В 2024 году в регионе появилось 656 новых мест, а в 2025-м — еще 1 187.

До этого темпы ввода были ниже. В 2016 году в домах отдыха появилось 105 мест, а первые новые гостиничные места были зафиксированы в 2018 году — тогда ввели 222 места. В 2019 году фонд увеличился на 305 мест, в 2020-м — на 349, в 2021-м — на 248.

В 2022 году было введено всего 12 новых мест, а в 2023-м — 287.

Матвей Николаев