ЦСКА сообщил о травме колена у Мойзеса

У бразильского защитника московского ЦСКА Мойзеса диагностировали разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава. Об этом сообщила пресс-служба клуба после обследования футболиста, которое было назначено главным тренером Дмитрием Игдисамовым после матча 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» (1:0).

Точный срок восстановления, необходимость операции и тактика лечения будут объявлены дополнительно. В официальном заявлении клуба пожелали игроку скорейшего выздоровления, но конкретных деталей пока не сообщили. Мойзес провел полный матч с «Факелом», несмотря на травму, но теперь этот диагноз перечеркивает планы бразильца на ближайшее время.

31-летний защитник выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка России и обладателем Суперкубка страны. В текущем сезоне Мойзес сыграл в трех матчах. В прошлом сезоне он провел 31 игру во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.