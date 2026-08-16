«Зенит» разгромил «Динамо» и поднялся на второе место в РПЛ

Петербургский «Зенит» на своем поле обыграл московское «Динамо» со счетом 3:0 в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. После этой победы команда Сергея Семака набрала девять очков и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы.

Два мяча в составе хозяев забил Александр Соболев. Нападающий отличился с пенальти на 29-й минуте, а спустя четыре минуты оформил дубль. Итоговый счет на 87-й минуте установил Максим Глушенков, который с пятью голами возглавляет гонку бомбардиров чемпионата. У Соболева четыре мяча.

«Динамо» после четырех туров остается с четырьмя очками и занимает десятое место. При Сандро Шварце московский клуб пока ни разу не обыгрывал «Зенит»: на его счету три поражения и одна ничья.

19 августа «Зенит» проведет выездной матч второго тура группового этапа Кубка России с «Крыльями Советов», а 23 августа сыграет в РПЛ со «Спартаком». «Динамо» в тот же день примет в кубке «Краснодар», а 23 августа встретится дома с «Родиной».