Эмираты объединили российских

Сразу два российских бойца выступят в чемпионских поединках в рамках турнира UFC, который пройдет в октябре в Абу-Даби. Петр Ян проведет матч-реванш против грузина Мераба Двалишвили, у которого отнял титул в категории до 61 кг в прошлом году. А Мовсар Евлоев постарается отобрать статус лучшего в весе до 66 кг у знаменитого австралийца Александра Волкановски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия» (февраль 2026 года)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Боец смешанных единоборств (ММА) Петр Ян на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре «Россия» (февраль 2026 года)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

UFC, основной промоушен в смешанных единоборствах, обнародовал программу своего турнира, который состоится 24 октября в Абу-Даби. У него оказался ярко выраженный «российский» оттенок. Дело в том, что в обоих центральных поединках вечера выступят отечественные бойцы. Правда, в разном статусе.

Петр Ян будет отстаивать звание чемпиона UFC в категории до 61 кг в бою, который точно обречен стать хитом года.

Дело в том, что он является продолжением очень драматичной истории. Ян, в начале десятилетия недолго владевший титулом, после нескольких осечек, казалось, потерял шанс вернуть его, однако смог убедить руководство промоушена, что достоин снова драться за пояс.

Правда, подаренный россиянину шанс представлялся крохотным. Дело в том, что в декабрьском чемпионском поединке ему выпало биться с грузином Мерабом Двалишвили, который к тому моменту набрал потрясающую форму, накопив серию из 13 побед, часть из них — над элитными противниками.

По ходу нее — в 2023 году — Двалишвили без особых проблем справился и с Яном. Тот считался безусловным аутсайдером нового матча с неуязвимым грузином, однако шокировал даже опытных экспертов уверенностью, с которой разобрался с противником, превзойдя его во всех аспектах. Мераб Двалишвили сразу потребовал реванша, и сомнений в том, что его устроят, не было практически никаких. Третий бой с Яном, учитывая бэкграунд, выглядел мероприятием с чересчур привлекательной коммерческой составляющей, чтобы обойтись без него.

Мовсар Евлоев, в отличие от Петра Яна, выйдет в октагон в ранге претендента на титул в весе до 66 кг. Причем претендента совершенно не случайного.

На самом деле еще несколько лет назад Евлоеву, спортсмену с прекрасными борцовскими навыками, без колебаний прочили скорый чемпионский бой. Его послужной список по-прежнему безупречен. В нем в общей сложности два десятка побед, а половина из них одержаны после перехода в 2019 году в UFC. При этом Евлоев разбирался и с мощными оппонентами — скажем, с выигрывавшим у Петра Яна Алджамейном Стерлингом.

Но быстрому взлету мешали собственные травмы. Претендентом он стал лишь в марте, когда справился с британцем Лероном Мерфи. Правда, это был далеко не самый удачный поединок в карьере Мовсара Евлоева. Во время него ему довелось пережить довольно неприятные ситуации. В четвертом раунде с Евлоева сняли балл за запрещенный удар в пах. А выигрыш по очкам был добыт на тоненького. Некоторые медиаресурсы полагали, что наиболее справедливым исходом такого матча явилась бы ничья.

Драться за титул Мовсару Евлоеву между тем предстоит с соперником куда более знаменитым, чем Мерфи. 37-летний австралийский ветеран Александр Волкановски — чрезвычайно примечательный в мире MMA персонаж.

Одно время он был настолько хорош, что занимал верхнюю строчку в рейтинге сильнейших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Упал с нее Волкановски, лишь когда рискнул бросить вызов Исламу Махачеву, поднявшись ради столкновения с ним из полулегкого в легкий вес (до 70 кг). Австралиец и россиянин провели друг с другом в 2023 году два поединка. Во втором Махачев нокаутировал Волкановски уже в первом раунде. Однако первый бой был куда интереснее по содержанию. Махачев в нем взял верх по очкам, но в пятом, заключительном раунде очутился в крайне сложном положении, выживая под градом ударов.

После этого Александр Волкановски потерпел еще одно поражение — от другой суперзвезды MMA Илии Топурии, потеряв титул в «родной» категории. Получил он его обратно благодаря решению выступающего за Испанию грузина отправиться покорять легкий вес и двум не очень эффектным, но достаточно убедительным победам над бразильцем Диегу Лопесом.

Алексей Доспехов