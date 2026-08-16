Банкира обвинили по кредитной линии

Как стало известно “Ъ”, в Москве суд приступил к рассмотрению в заочном режиме уголовного дела бывшего бенефициара банка «Метрополь» Айдара Котюжанского. Проживающего во Франции финансиста следствие считает организатором хищения из кредитного учреждения 323 млн руб. Недавно четыре бывших топ-менеджера «Метрополя» за пособничество в растрате этих средств получили от пяти до шести лет лишения свободы. Сам Айдар Котюжанский свое уголовное преследование связывает с его попыткой привлечь к ответственности тех, кого он считает виновником банкротства банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Замоскворецком суде Москвы началось слушание по существу уголовного дела в отношении бывшего бенефициара обанкротившегося московского банка «Метрополь» Айдара Котюжанского. 68-летний финансист обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), которую он, по версии следствия, совершил с помощью четырех сообщников.

Процесс пройдет в заочном режиме, поскольку фигурант с 2016 года постоянно проживает во Франции и числится в международном розыске, а в России даже не зарегистрирован.

В суде интересы экс-банкира будет представлять адвокат по назначению: с прежним, действовавшим по соглашению, финансист накануне процесса сотрудничество прекратил, пояснив, что «не может себе позволить участвовать в этом юридическом балагане».

Расследование этого дела Следственный комитет РФ (СКР) начал в 2020 году, через четыре года после отзыва у кредитного учреждения лицензии. Ее банк лишился с долгами в размере почти 2,2 млрд руб. из-за размещения привлеченных денежных средств в низколиквидные активы, что, по мнению регулятора, представляло реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Первый фигурант появился в деле лишь через два года. Тогда следствие пришло к выводу, что инициатором вывода денег из банка являлся Айдар Котюжанский. Обвинение ему предъявили заочно 18 ноября 2022 года.

Как следует из материалов дела, хищения в «Метрополе» совершались с декабря 2015 года по апрель 2016 года (лицензии банк лишили 16 ноября 2016 года). По версии следствия, по распоряжению Айдара Котюжанского предправления банка Денис Долотов выдал фирмам «Эталон», «Вита», «ТоргОпт», «Нипласт» и «Стратос» пять ничем не обеспеченных заведомо невозвратных кредитов на сумму 323 млн руб. Деньги в итоге, как установил СКР, оказались на расчетных счетах подконтрольных Айдару Котюжанскому компаний.

Денис Долотов, а также зампред правления Ольга Соколова, председатель совета директоров Андрей Фаминский и начальник кредитного отдела Ирина Данилова, дававшие положительные заключения по кредитам заведомо неплатежеспособным компаниям, были обвинены в пособничестве в совершении растраты (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). В январе нынешнего года Замоскворецкий суд признал их виновными и назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до шести лет. Причем наибольший срок, как уже сообщал “Ъ”, получил Денис Долотов, единственный из подсудимых, кто признал свою вину.

Версию защиты обвиняемых о том, что кредиты получали действующие организации, которые добросовестно их обслуживали вплоть до мая 2016 года, а проблемы начались в июне того же года, когда новое руководство «Метрополя» заключило договоры переуступки прав требования по этим кредитам с неплатежеспособными фирмами, следствие и суд сочли несостоятельной.

Сам Айдар Котюжанский связывает свое уголовное преследование с его попыткой привлечь к ответственности тех, кого он считает виновниками банкротства банка,— заявление о фальсификации документов в арбитражном процессе банкир в свое время подавал в суд.

Само обвинение он отвергает. «Собственники банка никогда не принимали участия в его повседневной операционной деятельности. Сотрудники кредитного отдела не могли выдать сомнительные кредиты, потому что у каждого сотрудника, ставящего свою подпись, было право вето на любое решение кредитного комитета, принятое в обход установленных правил. Кроме того, банк был на ежедневной отчетности перед ЦБ, и все его операции были прозрачны для контролирующих органов. Иными словами, "невозвратный" кредит выдать было практически невозможно» — так прокомментировал “Ъ” претензии следствия Айдар Котюжанский.

Олег Рубникович