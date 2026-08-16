Ильтерякова завоевала серебро чемпионата мира в упражнениях с мячом

16-летняя российская гимнастка София Ильтерякова стала серебряным призером чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Турнир проходит во Франкфурте-на-Майне (Германия) и завершится 16 августа.

За выступление Ильтерякова получила 29,800 балла. Победу одержала представительница Германии Дарья Варфоломеева, набравшая 30,350 балла. Третье место заняла еще одна российская спортсменка Мария Борисова с результатом 29,150 балла.

Кроме того, ранее в этот же день Борисова показала восьмой результат в упражнениях с обручем. На нынешнем чемпионате мира российские гимнастки выступают в нейтральном статусе без национальной символики.