«Леопарды» с хорошим нюхом

«Золотой леопард» — главный приз 79-го фестиваля в Локарно — присужден румынской картине «Тебе здесь не место» Флорина Шербана. И этот, и почти все остальные «Леопарды» достались действительно лучшим фильмам основного конкурса, что случается не каждый раз. Адекватности решений жюри приятно удивлен Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Золотой леопард» — в руках румынского режиссера Флорина Шербана, представившего в Локарно мрачный фильм-притчу «Тебе здесь не место»

Фото: Jean-Christophe Bott / Keystone / AP «Золотой леопард» — в руках румынского режиссера Флорина Шербана, представившего в Локарно мрачный фильм-притчу «Тебе здесь не место»

Фото: Jean-Christophe Bott / Keystone / AP

К сожалению, далеко не всегда на фестивалях побеждают сильнейшие, и в Локарно такое тоже было. Просматривая списки лауреатов за десять или за двадцать лет, обнаруживаешь, что многие из них забыты, а режиссеры некоторых награжденных фильмов в дальнейшем ничем значительным себя не проявили. Тем больше ценишь безошибочный нюх «Леопардов»: в этом году они достались наиболее достойным претендентам.

О фильме «Тебе здесь не место» мы подробно писали (см. “Ъ” от 11 августа). Притча о том, куда приводят добрые намерения правильных людей в перевернувшемся мире, рассказана Флорином Шербаном в традициях румынской школы — в стилистике мрачного реализма с элементами злого сарказма. Это социально-художественный комментарий к темам ксенофобии, провинциальной безнадеги и иллюзорного благополучия среднего класса, который режиссер подвергает анатомическому «вскрытию».

Жюри, помимо присужденной картине главной награды, также отметило специальным упоминанием роль непутевого юноши, сыгранную в ней Теодором Бутанеску.

Еще более радикально интерпретируют поступки своих героев Матеус Фариас и Энок Карвалью — авторы бразильского фильма «Речной берег», награжденного спецпризом жюри. Его действие разворачивается в мангровых зарослях города Ресифе, куда ходят любители анонимного секса. С пороками борется пастор евангелической церкви, используя помимо слова огнестрельное оружие. Когда авторы фильма получали награду, один из них призвал не быть слишком правильным и послушным и, поскольку ад уже разверзся перед нашими глазами, вместе туда сигануть. Вряд ли стоит следовать этой рекомендации, но в умении создать на экране впечатляющую инфернальную атмосферу молодым бразильцам не откажешь.

Совершенно другая тональность в корейской картине «Некуда бросить взгляд», которую можно определить как мудрый дзен-стоицизм, приятие жизни в ее несовершенных малых формах. На церемонии раздачи наград возник трогательный момент. Играющей в этом фильме актрисе Ким Мин-Хи вручили «Леопарда» за лучшую роль, а через несколько минут на сцену был вызван Хон Сан-Су, награжденный за режиссуру этой картины.

Пара, много лет работающая в условиях обструкции, излучала счастье: надо было видеть, какими взглядами обменялись актриса и режиссер, опровергая название собственного фильма.

Призы за лучшие актерские работы раньше было принято разделять по гендерному принципу: один за мужскую, другой за женскую роль. Теперь в доме Облонских все смешалось, и вот уже актерская награда присуждается двум женщинам. Второй лауреаткой, помимо Ким Мин-Хи, оказалась Моника Беллуччи, сыгравшая депрессивную мамашу в итальянском фильме «Кеттиче». А канадец Ксавье Бержерон был удостоен специального упоминания за роль в картине «Ничье насилие» Дени Коте.

Фестиваль в Локарно, один из старейших в мире, готовящийся через год встретить 80-летний юбилей, привлек зрителей и профессионалов киноиндустрии не только конкурсом, но множеством параллельных программ, ориентированных прежде всего на молодое поколение кинематографистов. В качестве урока им и подарка для киноманов была показана ретроспектива «Красное и черное: Голливудские левые и черный список» — о кинематографе времен маккартизма. Почетными гостями фестиваля и обладателями его специальных наград стали актрисы Изабелла Росселлини, Азия Ардженто и Виржини Эфира, режиссеры Джеймс Грей и Даррен Аронофски. Все они охотно общались с журналистами и публикой, а актриса Зои Солдана повеселила всех, сказав: «Надеюсь, вы позвали меня не из-за моей темной кожи, а потому, что я хорошая актриса».