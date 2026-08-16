«Леопарды» с хорошим нюхом
Кинофестиваль в Локарно раздал награды
«Золотой леопард» — главный приз 79-го фестиваля в Локарно — присужден румынской картине «Тебе здесь не место» Флорина Шербана. И этот, и почти все остальные «Леопарды» достались действительно лучшим фильмам основного конкурса, что случается не каждый раз. Адекватности решений жюри приятно удивлен Андрей Плахов.
«Золотой леопард» — в руках румынского режиссера Флорина Шербана, представившего в Локарно мрачный фильм-притчу «Тебе здесь не место»
Фото: Jean-Christophe Bott / Keystone / AP
К сожалению, далеко не всегда на фестивалях побеждают сильнейшие, и в Локарно такое тоже было. Просматривая списки лауреатов за десять или за двадцать лет, обнаруживаешь, что многие из них забыты, а режиссеры некоторых награжденных фильмов в дальнейшем ничем значительным себя не проявили. Тем больше ценишь безошибочный нюх «Леопардов»: в этом году они достались наиболее достойным претендентам.
О фильме «Тебе здесь не место» мы подробно писали (см. “Ъ” от 11 августа). Притча о том, куда приводят добрые намерения правильных людей в перевернувшемся мире, рассказана Флорином Шербаном в традициях румынской школы — в стилистике мрачного реализма с элементами злого сарказма. Это социально-художественный комментарий к темам ксенофобии, провинциальной безнадеги и иллюзорного благополучия среднего класса, который режиссер подвергает анатомическому «вскрытию».
Жюри, помимо присужденной картине главной награды, также отметило специальным упоминанием роль непутевого юноши, сыгранную в ней Теодором Бутанеску.
Еще более радикально интерпретируют поступки своих героев Матеус Фариас и Энок Карвалью — авторы бразильского фильма «Речной берег», награжденного спецпризом жюри. Его действие разворачивается в мангровых зарослях города Ресифе, куда ходят любители анонимного секса. С пороками борется пастор евангелической церкви, используя помимо слова огнестрельное оружие. Когда авторы фильма получали награду, один из них призвал не быть слишком правильным и послушным и, поскольку ад уже разверзся перед нашими глазами, вместе туда сигануть. Вряд ли стоит следовать этой рекомендации, но в умении создать на экране впечатляющую инфернальную атмосферу молодым бразильцам не откажешь.
Совершенно другая тональность в корейской картине «Некуда бросить взгляд», которую можно определить как мудрый дзен-стоицизм, приятие жизни в ее несовершенных малых формах. На церемонии раздачи наград возник трогательный момент. Играющей в этом фильме актрисе Ким Мин-Хи вручили «Леопарда» за лучшую роль, а через несколько минут на сцену был вызван Хон Сан-Су, награжденный за режиссуру этой картины.
Пара, много лет работающая в условиях обструкции, излучала счастье: надо было видеть, какими взглядами обменялись актриса и режиссер, опровергая название собственного фильма.
Призы за лучшие актерские работы раньше было принято разделять по гендерному принципу: один за мужскую, другой за женскую роль. Теперь в доме Облонских все смешалось, и вот уже актерская награда присуждается двум женщинам. Второй лауреаткой, помимо Ким Мин-Хи, оказалась Моника Беллуччи, сыгравшая депрессивную мамашу в итальянском фильме «Кеттиче». А канадец Ксавье Бержерон был удостоен специального упоминания за роль в картине «Ничье насилие» Дени Коте.
Фестиваль в Локарно, один из старейших в мире, готовящийся через год встретить 80-летний юбилей, привлек зрителей и профессионалов киноиндустрии не только конкурсом, но множеством параллельных программ, ориентированных прежде всего на молодое поколение кинематографистов. В качестве урока им и подарка для киноманов была показана ретроспектива «Красное и черное: Голливудские левые и черный список» — о кинематографе времен маккартизма. Почетными гостями фестиваля и обладателями его специальных наград стали актрисы Изабелла Росселлини, Азия Ардженто и Виржини Эфира, режиссеры Джеймс Грей и Даррен Аронофски. Все они охотно общались с журналистами и публикой, а актриса Зои Солдана повеселила всех, сказав: «Надеюсь, вы позвали меня не из-за моей темной кожи, а потому, что я хорошая актриса».