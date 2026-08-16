Экс-главе службы безопасности концерна «Покровский» грозит 20 лет по новому делу
Как стало известно “Ъ”, гособвинение запросило 20 лет колонии для бывшего главы службы безопасности агропромышленного концерна «Покровский» Сергея Ечкалова. По версии следствия, полковник ФСБ в отставке входил в преступное сообщество (ОПС), созданное бенефициарами концерна Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым, и участвовал в захвате активов агрокомплекса «Кущевский». Ущерб оценивается в сумму около 1,8 млрд руб.
В декабре 2025 года Преображенский суд Москвы уже назначил Сергею Ечкалову 16 лет колонии по другому делу. Ечкалов вместе с другими участниками преступной группы заставлял переписывать земли компаний на подконтрольных лиц.
Подробности — в материале «Полковнику еще припишут».