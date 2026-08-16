Полковнику еще припишут

Как стало известно “Ъ”, гособвинение запросило 20 лет колонии для бывшего главы службы безопасности агропромышленного концерна «Покровский» Сергея Ечкалова. По версии следствия, полковник ФСБ в отставке входил в преступное сообщество (ОПС), созданное бенефициарами концерна Андреем Коровайко и Аркадием Чебановым, и участвовал в захвате активов агрокомплекса «Кущевский». Ущерб оценивается в сумму около 1,8 млрд руб. Вину подсудимый не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Ечкалов в суде (ноябрь 2022 года)

Фото: телеграм-канал Владимира Чеснокова Сергей Ечкалов в суде (ноябрь 2022 года)

Фото: телеграм-канал Владимира Чеснокова

В Преображенском райсуде столицы на днях прошли прения по уголовному делу о попытке рейдерского захвата агрокомплекса «Кущевский». Перед судом предстали бывшие сотрудник ФСБ Сергей Ечкалов, директор агрокомпании «Импульс» (входила в концерн «Покровский») Игорь Бобрицкий, замдиректора агрокомплекса «Кущевский» Александр Глазырин, замдиректора фирмы «Кубаньагро-2010» Елена Гарькуша и предприниматель Геннадий Родионов.

В зависимости от роли в совершении преступлений им инкриминировали участие в ОПС (ст. 210 УК РФ), особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159), растрату (ч. 4 ст. 160), заведомо ложный донос (ст. 306), подделку показаний (ст. 307) и принуждение к даче ложных показаний (ст. 309).

Уголовное дело было возбуждено осенью 2021 года ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. С заявлением в правоохранительные органы обратилась сестра владельца агрокомплекса «Кущевский» Федора Стрельцова Лариса Приходько. Самому Федору Стрельцову в 2018 году вменили в вину ряд тяжких экономических преступлений, он не стал дожидаться задержания и скрылся на Украине.

По версии следствия, в 2016–2021 годах в Ростовской области и Краснодарском крае действовало созданное бенефициаром «Покровского» Андреем Коровайко и его деловым партнером Аркадием Чебановым преступное сообщество.

Его целью был захват активов агрокомплекса «Кущевский» стоимостью более 1 млрд руб. Сергей Ечкалов, считают правоохранители, отвечал в ОПС за силовой блок.

Согласно материалам дела, злоумышленники вымогали у Федора Стрельцова 600 млн руб. либо 100% доли в компании, угрожая физической расправой и уголовным преследованием его родственников. Елена Гарькуша, по данным следствия, по указанию Сергея Ечкалова подала в суд фиктивный иск о взыскании с Федора Стрельцова более 33 млн руб., что позволило инициировать банкротство предприятия. Также участники ОПС через подконтрольного управляющего Александра Глазырина незаконно передали урожай агрокомплекса на сумму более 138 млн руб. в пользу подконтрольного им АО «Маяк» по фиктивному договору.

Сергей Ечкалов, по версии следствия, принуждал сотрудников предприятия давать ложные показания на Федора Стрельцова, а Александр Глазырин подал ложный донос на владельца агрокомплекса и его супругу. Таким образом участники ОПС установили контроль над процедурой банкротства. Довести задуманное до конца и полностью завладеть его активами у них, однако, говорится в обвинительном заключении, не получилось, так как их преступную деятельность пресекли силовики. Ущерб от действий фигурантов оценили в сумму около 1,8 млрд руб.

В ходе прений представитель гособвинения просил назначить Сергею Ечкалову с учетом прошлого приговора 20 лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 5 млн руб. Остальным фигурантам запросили сроки от 6 до 16 лет.

Адвокат Сергея Ечкалова в суде указала, что заявление потерпевшего в деле отсутствует, а его подпись подделана. Сергей Ечкалов, по ее словам, не имел корыстного мотива (получал только зарплату), не участвовал во встречах, на которых вымогались активы, а уборка урожая проводилась на основании судебных актов. Также защита отметила, что, согласно предыдущему приговору, Сергей Ечкалов признан участником преступной группы с 2019 года, а не преступного сообщества с 2016-го, как утверждает обвинение сейчас.

Кроме того, в конце 2022 года процедура несостоятельности «Кущевского» была прекращена Арбитражным судом Краснодарского края, на данный момент предприятие полноценно функционирует. На основании изложенных доводов адвокат требовала вернуть дело прокурору или оправдать своего подзащитного.

В декабре 2025 года тот же Преображенский суд Москвы назначил Сергею Ечкалову 16 лет колонии. По данным следствия, он и другие участники преступной группы, созданной бенефициарами «Покровского», заставляли переписывать земли компаний на подконтрольных лиц.

Ефим Брянцев